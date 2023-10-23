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Бывший тренер Мухина: у Максима твёрдый характер — он справится с травмой

Бывший тренер Мухина: у Максима твёрдый характер — он справится с травмой
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Максим Мишаткин, бывший тренер полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался о травме хавбека армейцев.

«Думаю, у Максима всё должно быть хорошо, он справится с этой травмой. Характер у него твёрдый, парень он целеустремлённый. Конечно, это неприятная новость, неприятное событие для него. Но думаю, что всё будет в порядке.

Любая травма для игрока — не очень хорошее событие. Но футбол — большой спорт. К сожалению, травмы — одна из вещей, которые происходят. Раз такое уже случилось, надо готовиться морально, восстанавливаться, дальше идти к своей цели», — сказал Мишаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Мухин получил травму крестообразных связок колена в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

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