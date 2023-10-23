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«Другие себе такого не позволяют». Деменко назвал Абаскаля самым смелым тренером РПЛ

«Другие себе такого не позволяют». Деменко назвал Абаскаля самым смелым тренером РПЛ
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко назвал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля самым смелым тренером в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По мнению эксперта, наставники других команд не позволяют себе таких экспериментов, как Абаскаль. В то же время Деменко отметил, что испанец идёт к стабилизации результата.

«Спартак» приближается к чемпионской гонке, но пока не вернулся в неё. Хороший подбор игроков у команды оставляет шансы. У них есть замены, конкуренция. Пока Абаскаль не может найти оптимальный состав, который играл бы постоянно. Из-за этого страдает рисунок игры.

Он не боится, ищет выходы из сложной ситуации. Он часто удивляет составом. Возможно, после игры с «Пари НН» (2:0) он определится с ним. Другие тренеры в РПЛ не позволяют себе многих вещей, которые он делает. Старается отстаивать свою точку зрения. Но он идёт к стабилизации результата, чтобы радовать болельщиков и руководство клуба.

Можно ли его назвать самым смелым тренером в РПЛ? Да. Я бы ещё выделил Ивича из «Краснодара». Он достучался до Галицкого, что нужен результат. «Краснодар» всегда ярко играл, но не было результата. Сейчас они прагматично выступают в чемпионате, их идеология поменялась», — приводит слова Деменко Legalbet.

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