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Пименов объяснил, почему Головину не стоит уходить из «Монако»

Пименов объяснил, почему Головину не стоит уходить из «Монако»
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что российскому полузащитнику Александру Головину не стоит уходить из «Монако». По его мнению, Головин находится на своём месте, ведь его команда борется за чемпионство во Франции и попадание в Лигу чемпионов.

«На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но вроде бы до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином. В настоящий момент он находится на своём месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», — приводит слова Руслана Пименова RT.

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