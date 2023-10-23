Экс-игрок ЦСКА Таранов: желаю Мухину здоровья. Футбол для него точно не заканчивается

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился мнением по поводу тяжёлой травмы полузащитника красно-синих Максима Мухина, которую он получил в минувшем матче 12-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

«Не знаю, что можно посоветовать Максиму Мухину в такой ситуации. Желаю ему здоровья. Парень молодой, ему надо понимать, что на этом футбол для него точно не заканчивается. Сейчас хирургия на таком высоком уровне, что он быстро восстановится. Он всё это прекрасно понимает. Нужно, чтобы ребята из команды его морально поддержали — думаю, все поддержат. Такое бывает — от травм, к сожалению, никто не застрахован», — сказал Иван Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.