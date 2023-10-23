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«Вот что крест животворящий делает». Слуцкий — о дубле Головина в матче с «Метцем»

«Вот что крест животворящий делает». Слуцкий — о дубле Головина в матче с «Метцем»
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал дубль атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Метца» в минувшем матче чемпионата Франции (2:1).

«Вот что крест животворящий делает. Как ни приеду, всегда кладёт шедевры», — написал Слуцкий в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Леонида Слуцкого

В матче с «Метцем» Головин забил первый мяч на 42-й минуте встречи. На 55-й минуте российский футболист стал автором победного гола своей команды.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник принял участие в восьми матчах французского чемпионата, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Александра составляет € 30 млн.

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