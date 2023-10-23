Хавбек «Пари НН» Трошечкин: у «Спартака» самая широкая обойма в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что у «Спартака» самая широкая обойма футболистов среди команд Российской Премьер-Лиги.

«Не почувствовал, что со «Спартаком» что-то не так. Даже если внутри команды есть какие-то проблемы, они там и остаются. Футболисты всегда выходят на поле играть на максимум. У «Спартака» большая обойма игроков, огромная конкуренция — каждый должен воспользоваться шансом. Сложно сказать, самый ли топовый у них состав в РПЛ. У нас есть много хороших команд — тот же «Зенит» или «Краснодар». Но у «Спартака», наверное, самая широкая обойма в РПЛ», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

Накануне, 22 октября, «Спартак» в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над «Пари НН» (2:0).