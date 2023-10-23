Игрок «Униона» Хедира: мы оставим Кварацхелии как можно меньше пространства и удвоим опеку

Полузащитник берлинского «Униона» Рани Хедира поделился мнением о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии в преддверии их очного матча Лиги Чемпионов.

«Конечно, он отличный игрок — не случайно ему дали прозвище Кварадона. Я слышал этот каламбур. Хвича образует грозную атаку с Осимхеном, которого не будет — но всё равно является сложной задачей остановить его. Он внёс свой вклад в завоевание чемпионского титула и будет трудным соперником. Однако мы будем защищаться против него все вместе. Оставим ему как можно меньше свободного пространства и удвоим опеку над ним», — приводит слова Хедиры сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, «Унион» сыграет с «Наполи» завтра, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.