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Защитник «Динамо» Фернандес: отсутствие побед беспокоит, мы думали, что будем в тройке

Защитник «Динамо» Фернандес: отсутствие побед беспокоит, мы думали, что будем в тройке
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Футболист «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением относительно положения бело-голубых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Команда хорошо работает, но с сентября у нас не было побед в чемпионате. Это вызывает беспокойство. «Динамо» – большой клуб, мы хотим забивать голы в каждом матче. На старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших, но сейчас мы находимся там, где есть. Будем стараться прикладывать ещё больше усилий, чтобы быть более результативными. Я не думаю, что большое количество новых футболистов влияет на наши результаты. К нам приехали сильные игроки, у нас очень хороший состав», – приводит слова Фернандеса Metaratings.

После 12 туров «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков.

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