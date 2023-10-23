Гаджи Гаджиев: «Зенит» не дал «Крыльям Советов» показать свой максимум

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ между самарской командой и «Зенитом» (1:3).

«Разве может быть удивительной победа «Зенита» над любым соперником по чемпионату у себя дома? Даже потеряв с уходом Малкома, «Зенит» остаётся самой сильной командой РПЛ. Но мне кажется, что «Крылья Советов» не сыграли против него в полную силу. Возможно, опять же из-за «Зенита». Каждая команда играет настолько, насколько ей позволяет соперник. Можно сказать, что «Зенит» просто не дал «Крыльям» показать свой максимум.

Сначала у самарской команды было хорошее состояние. Но время идёт: соперник тратит меньше сил, а ты — больше. Становится тяжелее. Сначала было несколько хороших атак у «Крыльев», был голевой момент. Но во втором — картина поменялась. Могли повлиять разные обстоятельства. Второй тайм «Зенит» сыграл быстрее, злее, создал больше моментов у ворот Самары. А «Крыльям» стало тяжело. Выдерживать такую игру нужно не только физически, но и психологически», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.