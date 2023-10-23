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Игрок «Рубина» Вада сравнил уровень РПЛ и испанской Сегунды

Игрок «Рубина» Вада сравнил уровень РПЛ и испанской Сегунды
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Новичок казанского «Рубина» Валентин Вада сравнил уровень МИР Российской Премьер-Лиги и испанской Сегунды.

«Если сравнивать, то в обеих лигах идёт довольно плотная борьба на поле, где команды стараются не уступать друг другу. И там, и здесь надо обладать хорошей физической формой. Безусловно, в РПЛ уровень чуть выше, это всё-таки высший дивизион», — приводит слова Вады «Татар-информ».

Напомним, аргентинский полузащитник присоединился к российскому клубу этой осенью в качестве свободного агента. Прошлой командой Вады была испанская «Сарагоса», которая выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде.

На данный момент Валентин принял участие в шести матчах во всех турнирах, где отметился одним голом.

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