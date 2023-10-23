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Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о трансфере Мохеби

Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о трансфере Мохеби
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как состоялся переход иранского нападающего Мохаммада Мохеби.

«Как так получилось, что «Ростов» обратил внимание на Мохеби? Это Карпин обратил внимание, не селекционеры. Сборная России играла против Ирана. Валерий Георгиевич, сказал, что там есть неплохой парень, давайте узнаем о нём. Наш спортивный директор связался с агентом Мохеби, селекционеры просмотрели матчи, составили отчёты, мы провели предварительные переговоры, и уже потом я поехал в Москву на подписание контракта с его представителями», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мохеби провёл 11 матчей, забил два мяча и оформил две голевые передачи.

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