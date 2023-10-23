Иван Таранов: остаться без основных защитников перед «Краснодаром» — большой урон для ЦСКА

Бывший футболист Иван Таранов высказался о ситуации с защитниками в ЦСКА.

«Позицию центрального защитника в ЦСКА по случаю приходилось закрывать Максиму Мухину. Сейчас он травмирован. ЦСКА попал в непростую ситуацию с центром обороны. Не могу сказать, как решать эту проблему. Думаю, в ЦСКА грамотные специалисты, которые что-нибудь придумают. То, как они выберутся из этой ситуации, будет показывать некую характеристику, как люди могут выходить из трудностей. Я очень этого желаю ЦСКА.

Остаться без основных центральных защитников перед игрой с «Краснодаром» — большой урон для ЦСКА. «Краснодар» набрал хороший ход, сейчас на подъёме. Но всё может быть, тяжело прогнозировать, кому будет сложнее. Но, действительно, заменить этих игроков ЦСКА очень сложно», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.