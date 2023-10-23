Вада рассказал, что «Рубин» перехватил его перед вылетом в Италию

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада рассказал, что российский клуб перехватил его перед вылетом в Италию.

«Это было примерно в начале сентября. В какой-то момент я был близок к переходу в итальянский клуб, где планировался интересный проект. В момент звонка из «Рубина» я сидел в парикмахерской, готовился к отъезду в Италию. Я уже собирал чемоданы, чтобы вылететь. Но мне позвонили главный тренер Рашид Рахимов и спортивный директор Константин Дзюба и мои планы поменялись.

Меня привлекла возможность поиграть за казанский клуб. При этом у меня были контакты с другими российскими командами, а также клубами из Греции и Португалии.

Это было непростое решение, потому что я разговаривал с тренером того клуба, и он очень хотел видеть меня в команде. Но это футбол, здесь такое случается. Как только я обговорил всё с «Рубином», то сразу перезвонил в Италию, чтобы объясниться с этим тренером. Он понял моё решение и пожелал удачи», — приводит слова Вады «Татар-информ».