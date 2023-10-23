Панюков: в раздевалке Дзюба — царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков, ныне выступающий за белорусский «Нафтан», высказался о совместной игре за петербуржскую команду с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой. На данный момент 35-летний футболист является футболистом «Локомотива».

«У кого в нашем футболе самые большие яйца? У Дзюбы! Столько аренд пережил, столько хейта. Ещё и видосы… Не сломался!

В раздевалке Артём — царь горы. Всегда ищет жертву, над кем посмеяться. Словарный запас сумасшедший. Как‑то в раздевалке решил всем кликухи раздать — но не просто, а из комиксов про супергероев: DC, Marvel. Мы, молодые, первыми под раздачу попали. Правда, кем я был, уже не вспомню», — приводит слова Панюкова Sport24.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Панюков играл за петербуржцев с 2017‑го по 2019‑й.