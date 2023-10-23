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«Акрон» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником»

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Акрон» одержал победу со счётом 3:1.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Игорь Андреев. В концовке первого тайма защитник хозяев Марат Бокоев забил ответный мяч. На 59-й минуте защитник Егор Данилкин вывел «Акрон» вперёд. Окончательный счёт на 73-й минуте установил форвард хозяев Андрес Понсе — 3:1.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 15 матчей. «Шинник» находится на восьмой строчке, заработав 20 очков. Лидирует «Алания» (28).