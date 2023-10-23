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Бубнов: неплохая игра защитников «Спартака» сводит шансы на появление Джикии к нулю

Бубнов: неплохая игра защитников «Спартака» сводит шансы на появление Джикии к нулю
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре «Спартака» в обороне в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

«Защита красно-белых в этом матче сыграла на удивление хорошо. Защитники не допустили грубых ошибок. Даже Дуарте в последнее время стал играть надёжнее. Неплохая игра иностранных футболистов обороны сводит шансы на появление Джикии на поле практически к нулю.

«Спартак» поднялся на четвёртое место после этой победы. Посмотрим, долго ли они там продержатся», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе «Спартака» отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра. На 90+1-й минуте был удалён защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.

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