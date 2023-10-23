Балотелли поддержал Палестину, выложив видео с Эрдоганом и экс-президентом Израиля Пересом

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли поддержал Палестину, опубликовав в социальной сети видео выступления премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Всемирном экономическом форуме в 2009 году, который отвечал на слова тогдашнего президента Израиля Шимона Переса о конфликте с Палестиной.

Фото: Социальная сеть Марио Балотелли

«Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны говорили, что были бы рады въехать в Палестину на танках. Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал Эрдоган.

«Мы не можем снова начинать дебаты. У нас нет времени. Нам правда нужно отпустить людей на обед», — сказал модератор дебатов Дэвид Игнациус.

«Большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо. Не думаю, что после подобного я вернусь в Давос», – заявил Эрдоган и покинул сцену.

Нынешний президент Турции после этого действительно больше не приезжал на форум.