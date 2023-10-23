Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Зенита» Коваленко: понравилось, как настырно и уверенно играли «Крылья Советов»

Хавбек «Зенита» Коваленко: понравилось, как настырно и уверенно играли «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожидания от игры были серьёзные. Мы понимали, что «Крылья» сейчас – очень серьёзный соперник. Слава богу, что мы победили.

Мне понравилось, как «Крылья Советов» настырно, уверенно играли в первом тайме, держались. Было тяжело вскрыть их. Во втором тайме они немножко просели, но в первом дали хороший бой», – приводит слова Коваленко «Спорт день за днём».

По итогам матча 12-го тура «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка и сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до пяти очков. «Крылья Советов» занимают третью строчку, имея в активе 21 очко после 12 игр.

Материалы по теме
Фото
«В России это жёлтая карточка». Мантуан недоволен судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android