Хавбек «Зенита» Коваленко: понравилось, как настырно и уверенно играли «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожидания от игры были серьёзные. Мы понимали, что «Крылья» сейчас – очень серьёзный соперник. Слава богу, что мы победили.

Мне понравилось, как «Крылья Советов» настырно, уверенно играли в первом тайме, держались. Было тяжело вскрыть их. Во втором тайме они немножко просели, но в первом дали хороший бой», – приводит слова Коваленко «Спорт день за днём».

По итогам матча 12-го тура «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка и сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до пяти очков. «Крылья Советов» занимают третью строчку, имея в активе 21 очко после 12 игр.