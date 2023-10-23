«Мы все следим и переживаем за Сашу Овечкина». Дмитрий Сычёв — о новом сезоне НХЛ

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Много было ожиданий, и мне всегда интересны новые игроки. Несколько наших молодых ребят проявляют себя. Мне очень интересно, как себя в НХЛ проявит Дмитрий Воронков из «Ак Барса». Он перебрал с мышечной массой, и его отправили в АХЛ. Там работают профессионалы высшего класса. Думаю, Воронкову подскажут, как привести себя в форму. Хочется, чтобы талантливый нападающий заиграл в этой лиге.

Естественно, мы все следим и переживаем за Сашу Овечкина. Не может забить на старте сезона? Начало любого чемпионата всегда получается непростым. Посмотрим, как пойдёт дальше по дистанции.

Конечно же, внимательно наблюдаю за «Нью-Йорк Рейнджерс» и за всеми нашими ребятами. Я больше всего в обзоре наблюдаю за нашими, русскими хоккеистами», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».