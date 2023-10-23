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Стало известно расписание шестого раунда Пути регионов Кубка России

Стало известно расписание шестого раунда Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз утвердил календарь шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Матчи состоятся 1 и 2 ноября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

1 ноября, среда (время — московское):

14:00. «Форте» (Таганрог) – «СКА-Хабаровск»;
15:00. «Родина» (Москва) – «Черноморец» (Новороссийск);
16:00. «Химки» – «Динамо-Владивосток»;

2 ноября, четверг:

16:00. «Акрон» (Тольятти) – «Волгарь» (Астрахань).

Четыре победителя отправятся в первый этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где их соперниками станут команды, занявшие третьи места в группах Пути РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Решающий матч прошёл в Москве на стадионе «Лужники».

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