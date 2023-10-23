Холанд стал лицом бренда Beats by Dre и снялся в рекламе с Леброном Джеймсом

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лицом бренда наушников Beats by Dre и снялся в рекламе вместе с баскетболистом Леброном Джеймсом.

Вместе с легендой НБА Леброном Джеймсом Холанд появился в рекламе наушников Beats Studio Pro. В рамках кампании под названием King & Viking (Король и Викинг) отец 23-летнего норвежца, Альф-Инге Холанд, даёт мудрые советы своему сыну, пока тот стремится к успеху.

В нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Скандинав был признан игроком года по версии УЕФА и попал в число номинантов на «Золотой мяч», обладатель которого будет объявлен через неделю, 30 октября.

На данный момент «Манчестер Сити» после девяти сыгранных матчей в АПЛ располагается на первой строчке с 21 очком.