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Валерий Овчинников: победа «Пари НН» была бы сенсацией, а «Спартака» — закономерность

Валерий Овчинников: победа «Пари НН» была бы сенсацией, а «Спартака» — закономерность
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Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» в родных стенах одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.

«В матче со «Спартаком» ждал большего от «Пари НН». У Юрана была хорошая мотивация против «Спартака». Красно-белые в любом случае должны быть повыше и по составу, и по всем делам. Если бы матч завершился ничьей или победой «Пари НН», была бы сенсация. А победу «Спартака» все восприняли как закономерность» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этого матча 12-го тура «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Пари НН», имея в активе 18 очков, находится на восьмой строчке.

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