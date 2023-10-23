Валерий Овчинников: победа «Пари НН» была бы сенсацией, а «Спартака» — закономерность

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» в родных стенах одолел «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.

«В матче со «Спартаком» ждал большего от «Пари НН». У Юрана была хорошая мотивация против «Спартака». Красно-белые в любом случае должны быть повыше и по составу, и по всем делам. Если бы матч завершился ничьей или победой «Пари НН», была бы сенсация. А победу «Спартака» все восприняли как закономерность» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этого матча 12-го тура «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Пари НН», имея в активе 18 очков, находится на восьмой строчке.