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«Барселона» намерена выкупить Канселу у «Манчестер Сити» за € 25 млн

«Барселона» намерена выкупить Канселу у «Манчестер Сити» за € 25 млн
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«Барселона» намерена продолжить сотрудничество с 29-летним защитником Жоау Канселу, сообщает Sport.es. По информации источника, руководство сине-гранатовых готово заплатить «Манчестер Сити» около € 25 млн за трансфер португальского игрока обороны.

Отмечается, что боссы «блауграны» намерены договориться с представителями «Сити» как можно скорее, не дожидаясь завершения сезона. Основная проблема в переговорах на данный момент — расхождение клубов в оценке стоимости футболиста. «Горожане» намерены выручить за продажу своего игрока не менее € 50 млн.

Канселу забивает победный гол в ворота «Сельты» в матче 6-го тура Ла Лиги — 2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Канселу выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне защитник провёл за каталонцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к защитнику «Аталанты» Джорджио Скальвини.

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