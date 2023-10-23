Валерий Овчинников: Абаскаль боится российских игроков. Джикию он просто закопал

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о работе тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Проблема «Спартака» — в психологии игроков. Думаю, что заморские работают не на 100%. Главный ставит в основном на них. Джикию он закопал так, что и в сборной он уже не такой, как был раньше. Считаю, это сделано сознательно — Абаскаль его просто закопал. Лишил игровой практики, и Джикия поплыл. В данный момент Георгий не играет объективно, но Абаскаль сам к этому подвёл.

Он больше ориентируется на иностранцев. Этот красавец испанского разлива сам иностранец. Само собой, заморские ему ближе, обнимает их ближе к телу. А русских Абаскаль не воспринимает, он их просто боится. Думаю, ему рассказали, что команда его и сплавить может. Вот этого он сильно боится.

Соболева Абаскаль тоже подзакопал. Что мы видели от Соболева во втором тайме? Это был другой Соболев. Абаскаль его ещё пару игр продержит на вторых планах — и всё. Для этого есть руководство «Спартака», которое должно думать о том, что их ждёт завтра. Абаскали приходят и уходят, а «Спартак» должен оставаться «Спартаком». Считаю, что ориентир в команде должен делаться на местных, российских игроков. А заморские — так, придаток. В «Спартаке» же сейчас всё наоборот», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.