Геннадий Орлов: Федотову нужно доверять, он сделал «Сочи» вторыми

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил кадровую ситуацию у ЦСКА, а также заявил, что главному тренеру Владимиру Федотову надо доверять.

«Да, у ЦСКА нет скамейки, плюс ушёл Зайнутдинов – а он был очень нужен и полезен для армейцев. Но состав подбирает Федотов, и до конца сезона ещё есть время. В зимнее трансферное окно они могут кем-то усилиться, кого-то приобрести. Повторюсь, команду строит тренер — и Федотову нужно доверять. Он сделал «Сочи» вторым тогда, когда никто этого даже не мог предположить», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

ЦСКА на данный момент после 12 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на седьмой позиции с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.