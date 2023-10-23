Бубнов: было ясно, что «Крылья Советов» играют на пределе, а «Зенит» в состоянии добавить

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1).

«Существует такое мнение, что нет никакого толка от владения мячом, если команда не забивает. Отчасти это верно, но есть нюансы. Владеющая мячом команда имеет больше шансов создать голевые моменты. Также это своеобразная форма обороны. Можно отбиваться, а можно просто контролировать мяч. Когда он у тебя, соперник забить не сможет. Плюс это ещё даёт психологическое преимущество — да и физически устаёшь больше, когда мяч не у тебя.

И вот когда закончился первый тайм с нулями на табло, можно было отметить, что по голевым моментам у команд равенство. У «Зенита» мог отличиться Иван Сергеев, у «Крыльев» — Никита Салтыков. Но из-за того, что команда Семака больше владела мячом, именно у неё просматривалось преимущество. Не зря Александр Солдатенков говорил, что самарской команде тяжело играть без мяча.

Но, имея превосходство, коллектив из Санкт-Петербурга всё равно не смог забить, потому что играл медленно. Самара успевала перестраиваться, создавать плотную оборону. Правда, было ясно, что «Крылья Советов» играют на пределе, а «Зенит» в состоянии добавить в скорости и оказывать ещё большее давление. Так и получилось: команда Семака добавила обороты, стали взламывать оборону оппонента, забили три мяча. Могли бы, кстати, и четвёртый забить, но у Александра Ерохина отличиться не получилось», — приводит слова Бубнова Sportbox.