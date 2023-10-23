Первый тренер Головина: сейчас Александр на подъёме, у него всё получается

Александр Плясунов, первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о дубле футболиста в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции.

«Перерос ли Головин Лигу 1? Это не мне судить. Решать должны агент, тренер и сам Саша. Всё в этом мире относительно. Главное, чтобы желание совпало с его возможностями, а возможности — с желаниями.

Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, что тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъёме, у него всё получается. В сборной России Александр — сильнейший игрок, но в «Монако» не знаю. Там тренер оценивает», — сказал Плясунов Metaratings.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин провёл восемь матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу.