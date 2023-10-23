Игрок «Пари НН» Кухарчук: плохого в действиях Гоцука не вижу. Он был недоволен судейством

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что ничего плохого в действиях его партнёра, Кирилла Гоцука, не было — он просто был недоволен судейством.

«Я никогда не комментирую судейство. Удаление Гоцука? Кирилл был очень недоволен решением, но это эмоции. Без них футбола не бывает, поэтому не вижу ничего плохого в действиях Кирилла. Что произошло в эпизоде с Литвиновым? Видел, что Витя упал из-за отмашки, как мне показалось. А потом уже фол и чистые эмоции у ребят», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).