Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский: любая новость ярко вспыхивает и обсуждается, потому что это «Спартак»

Зиньковский: любая новость ярко вспыхивает и обсуждается, потому что это «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о конфликтах в составе «Спартака».

«Как реагирую на это? Это же не от нас идёт, а от медиа. СМИ разгоняют на большую спартаковскую аудиторию. В прошлом году этого не было, сейчас есть. И начинается — любая новость ярко вспыхивает и обсуждается, потому что это «Спартак». Долго мусолится, но по факту… В раздевалке всё нормально. Контакт между иностранцами и русскими такой же нормальный, какой был в прошлом году и в начале этого года», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял нападающего Александра Соболева от тренировок с командой, а российские игроки недовольны разным отношением Абаскаля к россиянам и к легионерам.

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android