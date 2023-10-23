Зиньковский: любая новость ярко вспыхивает и обсуждается, потому что это «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о конфликтах в составе «Спартака».

«Как реагирую на это? Это же не от нас идёт, а от медиа. СМИ разгоняют на большую спартаковскую аудиторию. В прошлом году этого не было, сейчас есть. И начинается — любая новость ярко вспыхивает и обсуждается, потому что это «Спартак». Долго мусолится, но по факту… В раздевалке всё нормально. Контакт между иностранцами и русскими такой же нормальный, какой был в прошлом году и в начале этого года», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял нападающего Александра Соболева от тренировок с командой, а российские игроки недовольны разным отношением Абаскаля к россиянам и к легионерам.