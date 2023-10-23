«Аякс» объявил об уходе главного тренера. Команда занимает 17-е место

Нидерландский «Аякс» на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Мориса Стейна.

Руководство клуба и Морис Стейн совместно решили, что тренер уйдёт в отставку. Стейн перешёл в «Аякс» из роттердамской «Спарты» прошлым летом и подписал контракт с клубом из Амстердама до 30 июня 2026 года.

«Сегодня утром у меня была встреча с руководством, и мы снова встретились в конце дня. Мы пришли к выводу, что сейчас это лучшее, что может случиться для «Аякса», хотя я считаю, что это ужасный позор. Мне не удалось вернуть клуб на то место, которое он должен занимать.

Хотел бы поблагодарить болельщиков и людей, с которыми я здесь работал. Надеюсь, «Аякс» скоро встанет на путь вверх», — сказал Стейн.

«Аякс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда набрала пять очков за семь матчей.