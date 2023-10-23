Сборная Ирана не сможет провести ответный товарищеский матч с Россией до 2025 года

Сборная Ирана из-за плотного графика не сможет провести ответный товарищеский матч со сборной России как минимум до 2025 года.

«Ответный матч со сборной России невозможен в ноябре и в следующем году. Все дни для официальных и товарищеских матчей у нас заняты», — приводит слова пресс-службы Федерации футбола Ирана Sport24.

Напомним, в марте этого года россияне провели с иранцами товарищескую игру в Тегеране, которая завершилась со счётом 1:1.

На октябрьском сборе национальная команда России встречалась со сборной Камеруна (1:0), где единственным мячом отметился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Также сборная России сыграла со сборной Кении (2:2). В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.