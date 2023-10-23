В «Сочи» рассказали о ходе восстановления Нобоа после повреждения

Пресс-служба «Сочи» рассказала о ходе восстановления эквадорского полузащитника команды Кристиана Нобоа после травмы.

«Завтра у команды выходной, а уже со среды, если будет доступ от медицинского департамента клуба, Кристиан вернётся в общую группу. Это станет ясно позднее, как и его участие в матче в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Нобоа получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). В текущем сезоне эквадорец провёл за «Сочи» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.