Максим Мухин – о травме: вернусь сильнее

Футболист московского ЦСКА Максим Мухин у себя в социальной сети поблагодарил фанатов за поддержку, а также высказался по поводу травмы.

«Прочитал где-то, говорят так обычно. Короче, сильнее вернусь я, берегите галики (галики — голеностопы. — Прим. «Чемпионата»).

Спасибо, что поддержали», — написал Мухин в социальной сети.

Напомним, по результатам МРТ у Максима Мухина диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). В текущем сезоне Мухин принял участие в 15 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

ЦСКА на данный момент после 12 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на седьмой позиции с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.