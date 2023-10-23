Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано: хотел бы вернуться в Россию

Бывший нападающий московского «Спартака», 36-летний Луис Адриано высказался о возможном возвращении в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Это страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что да, я хотел бы снова сыграть в России», — приводит слова Луиса Адриано журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, бразильский нападающий выступал за «Спартак» на протяжении двух лет (с 2017 по 2019 год). За московскую команду он провёл 79 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами.

В текущем сезоне Адриано провёл за «Интернасьонал» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до середины 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.