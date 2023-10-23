Бубнов высказал мнение о том, чего не хватило «Крыльям», чтобы противостоять «Зениту»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1).

«Могу сказать, что перестройка игры в атаке «Зениту» идёт на пользу. Иван Сергеев и Матео Кассьерра — это мощный тандем. Они намного эффективнее играют в паре, чем по отдельности. У «Крыльев» могу отметить игру вратаря Богдана Овсянникова. Он в этом матче выручал.

Вообще гости тактически правильно действовали, но просто физических сил не хватило, чтобы противостоять чемпиону. Когда сине-бело-голубые добавили, то волжане просто не смогли поддерживать предложенный темп. «Зенит» их просто задавил», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе «Зенита» дубль оформил Вендел, ещё один гол на счету Андрея Мостового. За «Крылья» забил Роман Ежов.