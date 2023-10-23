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Игрок «Рубина» Вада — о Месси: как-то встретился с ним в аэропорту

Игрок «Рубина» Вада — о Месси: как-то встретился с ним в аэропорту
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Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада заявил, что однажды встретился в аэропорту с Лионелем Месси.

«Для меня кумиром всегда был Месси. Матчей Диего Марадоны я почти не помню, не видел их в силу возраста. Естественно, для моих родителей и родных кумиром был Диего — и я понимаю всю легендарность Марадоны. Они с Месси оба оставили огромный след в истории футбола, поэтому я даже не хочу их сравнивать. Они оба великие.

Я как-то встретился с Месси в аэропорту. Подошёл к нему поздороваться и сделать совместное фото. А ещё когда Малком играл в «Барселоне», он звал меня к себе. Можно было там пересечься с Месси, но не получилось», — приводит слова Вады «Татар-информ».

Напомним, аргентинский полузащитник присоединился к российскому клубу этой осенью в качестве свободного агента. Предыдущей командой Вады была испанская «Сарагоса», которая выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде.

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