«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: составы команд на матч 9-го тура АПЛ

Сегодня, 23 октября, состоится встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Хёйбьерг, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон, Сон.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Бейсси, Рим, Робинсон, Пальинья, Лукич, Перейра, де Кордова-Рид, Виллиан, Карлос Винисиус.

В последний раз в рамках АПЛ команды встречались в январе этого года. Тогда гостевую победу одержал «Тоттенхэм» — 1:0.

«Тоттенхэм» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 20 очков после восьми проведённых матчей. «Фулхэм» располагается на 13-й строчке, в активе команды 11 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко за девять туров.