«Удинезе» в шестой раз сыграл вничью в сезоне Серии А, поделив очки с «Лечче»

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Париде Тремолада. Итоговый результат встречи — 1:1.

На 49-й минуте французский нападающий «Удинезе» Флорьян Товен реализовал пенальти. На 83-й минуте нападающий гостей Роберто Пикколи забил ответный мяч. Ему ассистировал Никола Сансоне.

«Лечче» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после девяти матчей. «Удинезе» находится на 17-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).