Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Удинезе» в шестой раз сыграл вничью в сезоне Серии А, поделив очки с «Лечче»

«Удинезе» в шестой раз сыграл вничью в сезоне Серии А, поделив очки с «Лечче»
Комментарии

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Париде Тремолада. Итоговый результат встречи — 1:1.

На 49-й минуте французский нападающий «Удинезе» Флорьян Товен реализовал пенальти. На 83-й минуте нападающий гостей Роберто Пикколи забил ответный мяч. Ему ассистировал Никола Сансоне.

«Лечче» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после девяти матчей. «Удинезе» находится на 17-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).

Италия - Серия А . 9-й тур
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Товен – 49'     1:1 Пикколи – 83'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android