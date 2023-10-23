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Геркус прокомментировал возможное включение белорусских клубов в чемпионат России

Геркус прокомментировал возможное включение белорусских клубов в чемпионат России
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Футбольный функционер Илья Геркус прокомментировал возможное включение белорусских клубов в МИР РПЛ.

«Сложный вопрос. Механическое включение пары команд в РПЛ может не дать позитивного эффекта ни для РПЛ, ни для этих клубов. Надо думать о взаимодействии двух футбольных систем в целом. Тут множество вопросов концептуальных, много вопросов технических. Нужно проделать большую подготовительную работу, прежде чем предпринимать какие-то шаги», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что ведётся работа по включению клубов из Беларуси в список участников чемпионата России. По его словам, в России ждут предложений от Беларуси по клубам, после чего это будет обсуждаться с Российским футбольным союзом (РФС).

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