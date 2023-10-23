Вендел: носить футболку сборной Бразилии — моя главная цель

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своей главной цели в качестве профессионального футболиста на данный момент.

«Вызов в сборную – высшая награда для игрока. Носить футболку сборной Бразилии — моя главная цель. Хочу продолжать отдавать себя клубу и демонстрировать ту же последовательность, которую показывал с тех пор, как я пришёл в европейский футбол. Однажды эта возможность обязательно появится. И когда она появится, я должен быть готов», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Вендел выступает за «Зенит» на протяжении трёх лет (с 2020 года). На данный момент он ни разу не вызывался в основную сборную Бразилии.

В текущем сезоне хавбек провёл за петербуржцев 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.