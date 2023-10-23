Защитник «Динамо» Фернандес: с приходом Лички мы прибавили в обороне

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о работе с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Мне очень комфортно работать с Личкой. С его приходом мы прибавили в обороне. Мы полностью доверяем тренеру, а он доверяет нам. Думаю, поначалу ему было немного сложно из-за большого количества футболистов. Особенно много хороших игроков у нас в атаке. Нам необходимо прибавлять в атакующих действиях», – приводит слова Фернандеса Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Роберто Фернандес провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету парагвайского защитника пять игр в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 12 матчей.