«Вся страна увидела удаление, а судьи — нет». Игорь Федотов — об ошибке Карасёва

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасёва в матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (1:2).

«На 45+3-й минуте Карасёв не показал Маркову прямую красную карточку. С чем это связано — непонятно. Почему для Карасёва это жёлтая? Возможно, что-то перекрывало ему обзор, и он не увидел, что был наступ на голеностоп. Куда больше вопросов к VAR: почему Фёдоров не полез в этот эпизод? Загадка, покрытая мраком.

Если бы Марков получил красную, дальше всё зависело бы от того, что написал бы «Оренбург». Один матч дисквалификации — это сразу. А дальше дело за клубом: была нанесена травма, есть такие-то результаты МРТ. Если бы ничего такого не было, то осталась бы базовая дисквалификация. Плюс Марков сам понял, что это красная, и сильно извинялся. Только арбитры не увидели удаление. Вся страна увидела, а они — нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.