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И. Федотов рассказал, что может грозить судьям матча «Зенита» после момента с Клаудиньо

И. Федотов рассказал, что может грозить судьям матча «Зенита» после момента с Клаудиньо
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, что может грозить судьям матча «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1) Артёму Чистякову и Роману Галимову после момента с Клаудиньо.

«Допустим, я руководитель — сижу и думаю: «Как же вас спасти, Чистяков и особенно Галимов?» А никак. Просто говорите, что это красная карточка и арбитры будут наказаны. Галимов может быть отстранён на три матча, Чистяков — на два. А то и больше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам матча 12-го тура «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка и сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до пяти очков. «Крылья Советов» занимают третью строчку, имея в активе 21 очко после 12 игр.

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