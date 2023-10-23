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Арбитр Федотов считает, что игрока «Рубина» следовало удалить в матче с ЦСКА

Арбитр Федотов считает, что игрока «Рубина» следовало удалить в матче с ЦСКА
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что арбитр Павел Кукуян должен был удалить игрока «Рубина» Мирлинда Даку в матче МИР РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Кукуян работал хорошо. Думаю, это лучшее судейство в этом туре. Но всё равно он допустил ошибку. На 90-й минуте Даку, у которого уже была жёлтая карточка, в центре поля наступил сопернику на голеностоп. Это железная жёлтая — но Кукуян, свистнув фол, начал что-то обсуждать с игроком «Рубина». Ну покажи ты вторую жёлтую, и всё. Значит, не видел момента — а надо бы. Открытый эпизод, футболист ЦСКА первым сыграл в мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

ЦСКА после 12 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на седьмой позиции с 18 очками. «Рубин» находится на 11-й позиции с 13 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.

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