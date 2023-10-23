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Гудиев — о причинах ухода из «Химок»: руководство не выполняло свои обещания

Гудиев — о причинах ухода из «Химок»: руководство не выполняло свои обещания
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Вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев рассказал о том, почему он покинул «Химки» летом 2023 года.

«Я не остался в «Химках» только из-за того, что команда вылетела? Не только поэтому.

Летом у меня был разговор с Андреем Талалаевым. Он видел меня в команде, хотел, чтобы я остался. Но в «Химках» были некоторые моменты, которые мне не нравились.

За восемь лет в «Ахмате» я привык: если руководство клуба что-то обещает, то это выполняется. Кроме как о футболе в Грозном я вообще [ни о чём] не думал.

В «Химках» была совершенно другая история. Руководство давало игрокам кучу обещаний, но те не выполнялись. Летом мой агент рассказал мне, что есть вариант с «Факелом», и я сразу согласился», — приводит слова Гудиева Sport24.

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