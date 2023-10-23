Вендел: игра с «Крыльями» стала для меня особой благодаря отметке в 100 матчей за «Зенит»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на домашней арене была сильнее «Крыльев Советов» — 3:1.

«Игра с «Крыльями Советов» стала для меня особенной из-за отличного уровня футбола, который я показал, а также из-за двух голов. И, конечно же, из-за достижения отметки в 100 игр за «Зенит». Всё, что со мной происходит, — результат большой работы и стремления продолжать развиваться», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Вендел выступает за «Зенит» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне хавбек провёл за петербуржцев 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.