Артета — об ошибках Райи: такое случается в футболе. Ему нужно привыкнуть к давлению

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» высказался о возможной смене основного вратаря. Напомним, голкипер «канониров» Давид Райя допустил несколько ошибок в игре 9-го тура с «Челси» (2:2).

«Менять основного голкипера после его ошибок? Ошибки случаются в футболе. Это нормальная ситуация, когда на тебя оказывается колоссальное давление при игре за большой клуб. Ты должен побеждать, должен быть в своей лучшей форме. Рядом с тобой всегда есть сильный конкурент, который мотивирует тебя быть лучше», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Райя провёл за «Арсенал» семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.