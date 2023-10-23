Гудиев: Ташуев — человек советской закалки, матёрый. Есть уверенность, что останемся в РПЛ

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев выразил уверенность в том, что воронежская команда под руководством Сергея Ташуева не вылетит из МИР РПЛ в нынешнем сезоне.

«По поводу тренеров — я понял стиль обоих. При Вадиме Евсееве значительное внимание уделялось обороне, мы очень строго играли сзади. При Ташуеве больше работаем с мячом, чаще играем в футбол на тренировках. Сергей Абуезидович — человек советской закалки. Видно, что через многое прошел, матёрый. Глядя на то, как ребята работают и в какой футбол мы сейчас играем, у меня есть уверенность: останемся в РПЛ», — приводит слова Гудиева Sport24.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в РПЛ «Факел» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте с 12 очками.