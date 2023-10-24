Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

Матчем «Тоттенхэм» — «Фулхэм» завершился 9-й тур английской Премьер-Лиги.

Все результаты 9-го тура чемпионата Англии:

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 2:0;

«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Брентфорд» — «Бёрнли» — 3:0;

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1;

«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун» — 2:2;

«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» — 4:0;

«Челси» — «Арсенал» — 2:2;

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;

«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1;

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 2:0.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Тоттенхэм». Команда Ангелоса Постекоглу набрала 23 очка за девять матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (21), на третьем — «Арсенал» (21). В зоне вылета располагаются «Бёрнли» (4), «Борнмут» (3) и «Шеффилд Юнайтед» (1).