«Фиорентина» дома уступила «Эмполи» в матче 9-го тура Серии А

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи. «Эмполи» одержал победу со счётом 2:0.

На 21-й минуте отличился нападающий «Эмполи» Франческо Капуто. Его ассистентом выступил Альберто Грасси. На 81-й минуте второй мяч гостей забил форвард Эммануэль Гьяси с передачи Якопо Фаццини.

«Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Эмполи» находится на 17-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).