Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» дома уступила «Эмполи» в матче 9-го тура Серии А

«Фиорентина» дома уступила «Эмполи» в матче 9-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи. «Эмполи» одержал победу со счётом 2:0.

На 21-й минуте отличился нападающий «Эмполи» Франческо Капуто. Его ассистентом выступил Альберто Грасси. На 81-й минуте второй мяч гостей забил форвард Эммануэль Гьяси с передачи Якопо Фаццини.

«Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Эмполи» находится на 17-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).

Италия - Серия А . 9-й тур
23 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 Капуто – 21'     0:2 Гьяси – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android