«Фиорентина» дома уступила «Эмполи» в матче 9-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи. «Эмполи» одержал победу со счётом 2:0.
На 21-й минуте отличился нападающий «Эмполи» Франческо Капуто. Его ассистентом выступил Альберто Грасси. На 81-й минуте второй мяч гостей забил форвард Эммануэль Гьяси с передачи Якопо Фаццини.
«Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Эмполи» находится на 17-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).
Комментарии
- 3 ноября 2023
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:03
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:23
-
22:17
-
22:10
-
22:05
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:20
-
20:01
Партнерский контент